POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 07.05.2022 bis zum 11.05.2022 in ein Einfamilienhaus in der Hagellochstraße ein. Die Täter gelangten durch den eingeschlagenen Glaseinsatz der Haustür in das Wohnhaus und durchwühlten dort sämtliche Stockwerke. Einen Teil des entwendeten Diebesguts konnten die bestohlenen Bewohner in einer Seitenstraße auffinden. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

