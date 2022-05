Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzter E-Bike-Fahrer

Ludwigshafen (ots)

Mit seinem E-Bike fuhr ein 26-Jähriger am Mittwoch (11.05.2022) gegen 15:00 Uhr auf dem Ostring hinter einem PKW. Die 77-jährige Autofahrerin beabsichtigte nach links in die Einfahrt ihres Wohnhauses einzubiegen und bremste deshalb. Der Radfahrer bekam dies zu spät mit und fuhr hinten auf den PKW auf. Da hierbei die Heckscheibe des Autos zersprang, verletzte sich der 26-Jährige leicht an den entstandenen Scherben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell