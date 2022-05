Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer nach Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitagvormittag, dem 13.05.2022, gegen 11 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Rollerfahrer die Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Bahnhofstraße kurzzeitig in entgegengesetzter Richtung um nach links in ein dortiges Parkhaus einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 40-Jährige den entgegenkommenden Rollerfahrer. Um einen Zusammenstoß verhindern zu können, mussten sowohl der Pkw- als auch der Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen. In der Folge verlor der 35-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen sowie Schmerzen am Nacken zu. Durch verständigte Rettungskräfte wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Auch am Roller entstand leichter Sachschaden. Dieser wird auf etwa 200,- EUR beziffert.

