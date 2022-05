POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 07.05.2022 bis zum 11.05.2022 in ein Einfamilienhaus in der Hagellochstraße ein. Die Täter gelangten durch den eingeschlagenen Glaseinsatz der Haustür in das Wohnhaus und durchwühlten dort sämtliche Stockwerke. Einen Teil des entwendeten Diebesguts konnten die bestohlenen Bewohner in einer Seitenstraße auffinden. Der genaue Schaden ist noch nicht ...

