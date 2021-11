Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Linz/Rhein (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 kam es in Linz gegen 11:30 Uhr zu einem Spiegelunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein roter Kastenwagen mit Camping-Aufbau befuhr die Linzhausenstraße (B 42) in Fahrtrichtung Neuwied. Er touchierte den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Sprinters. Der bislang unbekannte Fahrer des Campers bremste kurz ab, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Neuwied fort. Durch einen Zeugen konnte abgelesen werden, dass es sich um ein Kennzeichen aus dem Rhein-Sieg-Kreis (SU) gehandelt haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell