Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0811 --Polizei schnappt jugendliche Einbrecher--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, Burgwall Zeit: 05.12.20, 19.20 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen in ein Sportheim in Blumenthal nahmen Einsatzkräfte am Freitagabend drei Jugendliche vorläufig fest.

In der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter mehrfach ins Sportlerheim in der Straße Burgwall einzudringen. Am Freitagabend war daher die Sportanlage im besonderen Fokus der Polizei. Die Einsatzkräfte wurden auf das eingeschaltete Flutlicht aufmerksam und sahen auf dem Kunstrasenplatz eine Gruppe, die beim Erblicken des Streifenwagens wegrannte. Die Polizisten entdeckten am Vereinsheim erneut Aufbruchspuren und einen gewaltsam geöffneten Flutlichtkasten. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren gestellt werden. Das Trio führte Diebesbeute und Aufbruchswerkzeug mit sich. Alle wurden mit zur Wache genommen und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell