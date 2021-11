Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Hebelspuren an Haustüre festgestellt

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag teilte die Tochter des Geschädigten mit, dass unbekannte Täter vermutlich in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend versuchten, die Haustüre des Elternhauses in der Bahnhofstraße in Kasbach aufzubrechen. Bei der polizeilichen Überprüfung wurden Hebelspuren an der Haustüre festgestellt, es kam nicht zum Eindringen in das Haus. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell