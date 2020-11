Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Anwohnerstreit führt zu Körperverletzungsdelikt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein Anwohnerstreit führte am Samstagabend in der Breslauer Straße in Diedelsheim zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 21-Jähriger leicht verletzt. Auslöser der Streitigkeiten war nach aktuellem Kenntnisstand ein wohl unzulässig im Waschkeller abgestelltes Fahrrad. Kurz vor 19 Uhr eskalierte der Disput und führte zu einer Rangelei. Der Beschuldigte im Alter von 26 Jahren hatte dabei mitunter mit einem Messer gedroht. Zu Stich- oder Schnittbewegungen sei es aber nicht gekommen.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung antreffen und auch das Messer beschlagnahmen. In einem Strafverfahren werden nun die Inhalte der Anzeige und einer Gegenanzeige der Beteiligten ausermittelt.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell