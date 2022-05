Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Autodieb nach Verfolgungsfahrt

Ludwigslust (ots)

Am 06.05.2022 um ca. 15:20 Uhr konnte in der Ortslage Dersenow bei Boizenburg ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger in einem gestohlenen Mercedes-Wohnmobil gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Festnahme ging eine längere Verfolgungsfahrt voraus, beginnend an der Anschlussstelle Hornbek auf der A24 in Schleswig-Holstein. Von dort verfolgten Polizeibeamte des Autobahnpolizeireviers Ratzeburg das Wohnmobil durch verschiedene Ortschaften im Landkreis Ludwigslust-Parchim, insbesondere im Bereich zwischen Zarrentin, Wittenburg und Boizenburg. Dabei fuhr der Flüchtige zum Teil Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h. Unterstützt wurden die Beamten des Nachbarlandes durch Polizeikräfte aus Mecklenburg-Vorpommern, u. a. durch einen Polizeihubschrauber. Der polnische Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die hiesige Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn u. a. wegen Hehlerei und diverser Verkehrsdelikte. Er befindet sich zur Zeit im Polizeigewahrsam. Über einen Haftantrag soll am Samstag entschieden werden. Peter Michael Ziemer Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

