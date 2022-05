POL-HRO: Wahlkreisbüro in Schwerin beschädigt - Täter gefasst

Sanitz (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am 01.05.2022 gegen Mitternacht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Thulendorf/Hohenfelde in Brand. Das Feuer breitete sich in der weiteren Folge über den Dachstuhl aus und konnte gegen 03:40 Uhr durch die eingesetzten Kameraden der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Um das notwendige Löschwasser zur Verfügung zu stellen, musste eine Schlauchverbindung über ...

