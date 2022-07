Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Badeunfall in Freizeitbad - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden Polizei und Rettungsdienste wegen eines Badeunfalls in einem Schwimmbad in Weinheim alarmiert. Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Badegast des Freizeitbades in der Waidallee ein 7-jähriges Mädchen, das im Nichtschwimmerbereich des Wellenbeckens regungslos unter Wasser lag. Er zog das Mädchen sofort aus dem Wasser und verständigte die Bademeister. Diese leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, die schließlich durch eine alarmierte Notärztin fortgeführt wurden. Nachdem wieder Lebensfunktionen bei dem Mädchen feststellbar waren, wurde die 7-Jährige in eine Klinik eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die näheren Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell