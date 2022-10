Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Flucht nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Polizei sucht Zeug*innen

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (13.10.) beabsichtigte ein 21-jähriger Gevelsberger die Kreuzung Am Susewind / Kirchstraße fußläufig in Laufrichtung des Kalthof Parks zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt kam eine bislang unbekannte Person mit einem Skoda aus der Fahrtrichtung Eichholzstraße und übersah den Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 21-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde, sich beim Sturz schwer verletzte und ins Krankenhaus verbracht werden musste. Nachdem der Skoda-Fahrer einige Sekunden anhielt, setzte er die Fahrt fort ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Eine Nahbereichsfahndung verlief im Anschluss negativ.

Die Polizei sucht jetzt Zeug*innen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder den flüchtigen Personen geben können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Ennepetal unter 02333 - 9166 4000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell