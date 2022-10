Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeug*innen

Wetter (ots)

Am vergangenen Montag (10.10.) erhielt die Polizei gegen 18:15 Uhr einen Einsatz mit dem Anlass eines Verkehrsunfalls. Vor Ort trafen die eingesetzten Kräfte auf einen 40-jährigen Mann aus Witten, der auf der Ruhrstraße von seinem Fahrrad gestürzt war. Seinen Angaben nach hatten zwei Fußgänger, als er in Fahrtrichtung Volmarstein unterwegs war, die Straße trotz für sie rotem Ampelzeichen von rechts nach links überquert. Um einen Zusammenstoß mit den zwei Männern zu vermeiden, habe er gebremst und sei von seinem Fahrrad gestürzt. Die beiden männlichen Personen hätten sich ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten vom Unfallort entfernt. Er zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrrad verblieb beschädigt und der integrierte Fahrrad-Airbag wurde ausgelöst.

Die Polizei sucht jetzt Zeug*innen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder den flüchtigen Personen geben können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Wetter unter 02335 - 9166 7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell