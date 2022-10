Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Leicht verletzte Person durch Auffahrunfall

Hattingen (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Mittwochs (12.10.) beabsichtigte ein 65-jähreiger Mann aus Sprockhövel gegen 15:25 Uhr mit seinem Motorrad von der Straße "Im Lichtenbruch" nach rechts ins Wodantal abzubiegen. Eine hinter ihm stehende 31-jährige Hattingerin setzte ihren Ford in der Annahme in Bewegung, dass der Motorradfahrer vor ihr bereits losgefahren war. Sie fuhr auf das Fahrzeug des Sprockhövelers auf und es kam zur Kollision. Dabei verletzte sich der 65-jährige leicht und wurde ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug der 31-Jährigen verblieb fahrbereit.

