POL-EN: Verkehrskontrolle der anderen Art - Frau unter Alkohol- und Drogeneinfluss ohne Fahrerlaubnis angehalten

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am vergangenen Mittwochabend (12.10.) wurde gegen 22:55 Uhr eine 42-jährige Frau in einem Opel in der Linderhauser Straße angehalten. Da die eingesetzten Beamt*innen während des Gesprächs mit ihr einen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus. Da die Frau darüber hinaus weiter auffälliges Verhalten zeigte, wurde sie einem freiwilligen Drogenvortest unterzogen. Dieser fiel ebenfalls positiv aus. Auch der Aufforderung nach Aushändigung ihrer Ausweisdokumente und ihres Führerscheins konnte die 42-Jährige nicht nachkommen. Bei daran angeschlossenen Ermittlungen konnte keine gültige Fahrerlaubnis nachgewiesen werden. Zur Feststellung ihrer Personalien machte sie den Beamt*innen vor Ort zunächst fehlerhafte Angaben, jedoch konnte durch sofortige Ermittlungen die Identität der Frau zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Polizeibeamt*innen fanden des Weiteren ein Fahrrad in ihrem Pkw vor, dessen Rahmennummer zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem befanden sich Pfefferspray sowie eine PTB-Waffe mit Munition versteckt im Fahrzeug. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Opel-Fahrerin musste zunächst eine Sicherheitsleistung erbringen, da sie keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr außerdem untersagt. Eine Blutprobe zum Nachweis von Alkohol sowie von Betäubungsmitteln wurde entnommen, die Frau vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal verbracht. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Alkoholkonsum über Promille-Grenze), Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Waffengesetz und der unrichtige Angabe von Personalien.

