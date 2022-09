Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw aufgebrochen und Navigationssystem samt Mittelkonsole ausgebaut

Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein bislang unbekannter Täter einen in der Lilienstraße in Neu-Edingen abgestellten BMW auf. Der Geschädigte hatte das Auto gegen 21:30 Uhr abgestellt; am darauffolgenden Morgen gegen 10:30 Uhr bemerkte er den Diebstahl.

Nach Einschlagen der Seitenscheibe entwendeten der oder die unbekannten Täter das fest eingebaute Navi, die komplette Mittelkonsole des Fahrzeuges inklusive Display, den Fahrerairbag des Lenkrads sowie Sonnenbrillen und Bargeld. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten werden gebeten, sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel.: 06203 / 892029, zu melden.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei daraufhin:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück! Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer gut beleuchteten Stelle ab! Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten beispielsweise Fahrzeuge absuchen oder ableuchten.

