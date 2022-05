Polizei Dortmund

POL-DO: Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität - 43-jähriger Mann in Barcelona festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0603

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Bereits am 11.05.2022 kam es am Flughafen in Barcelona auf Grund intensiver Zusammenarbeit des hiesigen Kommissariats zur Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität, der Staatsanwaltschaft Dortmund, dem BKA und den spanischen Behörden zur Festnahme eines 43-jährigen Mannes aus Baden Württemberg. Diesem werden die organisierte Einfuhr und der Handel mit Marihuana im Tonnenbereich vorgeworfen.

Der 43-Jährige konnte bereits im Jahr 2020 im Rahmen der Auswertung von Encro-Chat-Daten als Kopf einer von Dortmund aus operierenden Tätergruppe identifiziert werden. Seine Mittäter in Dortmund konnten bereits bei der Umladung einer 80 Kilogramm-Lieferung im Oktober 2020 festgenommen werden und wurden inzwischen zu teilweise langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Nach Erlass eines europäischen Haftbefehls und Einleitung entsprechender Fahndungsmaßnahmen erfolgte die Festnahme des 43-Jährigen nun am Flughafen in Barcelona, wo er im Besitz gefälschter Ausweispapiere angetroffen wurde. Seinen bis zur Festnahme seiner Mittäter ständigen Aufenthaltsort auf der Baleareninsel Ibiza hatte er zwischenzeitlich aufgegeben und hielt sich verborgen. Dennoch organisierte er weiterhin wöchentlich Marihuana-Transporte nach Deutschland an weitere Mittäter in Baden Württemberg und Hessen, wo es zwischenzeitlich auch zu Festnahmen gekommen ist.

Die Auslieferung des 43-Jährigen an die deutschen Behörden erfolgte in der vergangenen Woche.

Durchsuchungsmaßnahmen am Wohnort seiner Lebensgefährtin führten unter anderem zur Sicherstellung von zwei Schließfächern mit insgesamt 250.000 Euro Bargeld, bei denen es sich um Gewinne aus dem Drogenhandel handeln dürfte.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund unter den bekannten Telefonnummern.

