Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Mann auf Parkplatz beraubt

Herdecke (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (12.10.) war ein alkoholisierter 24-jähriger Mann aus Herdecke im Begriff während eines Spaziergangs an der Ruhr gegen 23:30 Uhr eine Abkürzung über den Parkplatz eines im Innenstadtbereich ansässigen Geschäfts zu nehmen. Zwei Fahrzeuge mit insgesamt fünf männlichen Insassen trafen kurze Zeit später ebenfalls auf dem Parkplatz ein. Diese Personen stiegen unmittelbar aus den Pkw aus und schlugen auf den Herdecker ein. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, weshalb er später im Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Außerdem entwendeten die Täter seine Goldkette im vierstelligen Wert. Alle fünf Männer begaben sich daraufhin wieder in die Fahrzeuge und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Eine Nahbereichsfahndung der eingesetzten Kräfte verlief negativ.

