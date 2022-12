Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ordnungsämter und Kripo kontrollieren Spielhallen und Bars + Unter Drogeneinfluss gefahren + 3 Unfallfluchten in Wehrda, Marburg und Niederweimar

Sichergestellter Shisha-Tabak und diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet Ordnungsämter und Kripo kontrollieren Spielhallen und Bars

Neustadt/Marburg

Fast zeitgleich kontrollierte die Kripo Marburg am Donnerstag, 15. Dezember, gemeinsam mit den jeweils zuständigen Ordnungsämtern und unterstützt durch Beamte der Bereitschaftspolizei fünf Betriebe in Neustadt und zwei in Marburg. Bei diesen Kontrollen stellten die Ermittler in einer Marburger Bar wegen eines Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz mehrere Kilogramm Shisha-Tabank sicher, stellten dort die Personalien von zwölf Gästen fest und leiteten gegen den Betreiber ein Strafverfahren ein. Darüber hinaus leiteten die Ordnungsämter wegen festgestellter Verstöße gegen die Bauordnung, die Brandschutzbestimmungen, das Gaststättengesetz, das Spielhallengesetz und den Glücksspielstaatsvertrag Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Insgesamt handelte es sich um Verstöße, die keine sofortige Schließung der Betriebe erforderten.

Hintergrund:

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hatte im Jahr 2021 nach immer wieder eingehenden Hinweisen auf einen Zusammenhang zwischen Wettbüros und Spielhallen mit kriminellem Handeln (z.B. illegalem Glücksspiel, Steuervergehen, Inverkehrbringen von Falschgeld; Schwarzarbeit) das Projekt "Spektrum" gestartet. Das Projekt war zunächst begrenzt auf die Polizeidirektion Gießen, jedoch in kurzer Zeit so erfolgreich, dass eine Ausweitung auf alle anderen Polizeidirektionen des Präsidiums erfolgte. Bis heute gab es in allen Landkreisen des Polizeipräsidiums eine Vielzahl von Kontrollen mit Sicherstellungen von illegal betriebenen Spielgeräten und Wettterminals. "Ein solches Gerät macht im Jahr mehrere Zehntausend Euro Umsatz. 2021 haben wir Dutzende davon sichergestellt. Wir haben darüber hinaus zum Teil gravierende Verstöße festgestellt, etwa zoll-, steuer- und baurechtliche Verstöße. Immer arbeiten wir eng mit anderen Behörden, wie dem Zoll, dem Regierungspräsidium und der Stadt zusammen" so Polizeipräsident Bernd Paul.

Ostkreis - Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei Stadtallendorf beendete am Donnerstag, 15. Dezember in Kirchhain, Stadtallendorf und Neustadt wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel insgesamt drei Fahrten. Gegen 12.40 Uhr fiel bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hindenburgstraße in Kirchhain ein 46 Jahre alter Mann auf. Sein Drogentest reagierte auf Amphetamine und Kokain. Außerdem räumte der Mann ein, Medikamente zu sich genommen zu haben. Auf dem Weg zur Blutprobe zur Polizeidienststelle in Stadtallendorf bemerkte die Streife in Stadtallendorf in der Schillerstraße einen sich sehr unsicher bewegenden E-Scooter-Fahrer. Sein Drogentest zeigte den Einfluss von THC. Die Streife organisierte dann für den 37 Jahre alten Mann den zur Blutprobe notwendigen Transport zu Wache. Um 17.10 Uhr verhielt sich der 48 Jahre alte Fahrer eines in Neustadt kontrollierten Autos auffällig. Den Drogentest lehnte der Mann ab, der Alkotest zeigte einen knapp unter 0,3 Promille liegenden Wert. Da der Drogeneinfluss nicht auszuschließen war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wehrda - Unfallflucht auf dem Parkplatz des Diakonie-Krankenhauses

Durch eine Kollision mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstand an einem schwarzen VW Passat ein sich über fast die gesamte Fahrerseite hinziehender Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich im Krankenhaus zu melden, ohne die Polizei anzurufen und auch ohne eine Nachricht am Passat zu hinterlassen. Wer hat zur Unfallzeit am Mittwoch, 14. Dezember, zwischen 05.40 und 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Diakonie - Krankenhauses am Hebronberg ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Passat gekommen sein könnte?

Aufgrund der gesicherten Fremdlackspuren sucht die Polizei ein rotes Auto. Wo also steht seit spätestens Mittwochmittag ein frisch unfallbeschädigtes rotes Auto?

Marburg - Flucht nach Kollision auf dem A.T.U.-Parkplatz

Ein noch unbekannter Autofahrer flüchtete nach einer Kollision mit einem geparkten weißen Kia ProCeed GT. Der Kia parkte zur Unfallzeit zwischen 20 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am folgenden Montag, 12. Dezember, auf dem Parkplatz der Firma A.T.U. am Krummbogen. Der Schaden an der Front des Kia, unter anderem mit gebrochenem Kühlergrill, beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2500 Euro.

Niederweimar - Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz am Huteweg

Der durch einen Unfall entstandene Schaden an dem schwarzen C-Klasse Mercedes ist hinten rechts und beläuft sich vermutlich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich nicht. Der Mercedes parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 13. Dezember, zwischen 08 und 18.30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz im Huteweg. Nach den Spuren passierte der Zusammenstoß mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Verkehrsunfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

