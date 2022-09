Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche, Fahrraddiebstahl, Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrerin beim Türöffnen übersehen-Beteiligter gesucht

Bei einem Unfall ist am Dienstagmittag eine 36-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Der Frau war gegen 12:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Gehweg im Kälblesrainweg von Aalen nach Wasseralfingen unterwegs. Als sie an einem dort geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer die Autotür. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zunächst gab sie gegenüber dem Pkw-Fahrer an, dass sie unverletzt sei, weshalb sie auch keine Personalien austauschten. Zuhause angekommen bemerkte die 36-Jährige, dass sie Schmerzen hatte und suchte einen Arzt auf. Im Anschluss zeigte sie den Unfall bei der Polizei an. Die Polizei bittet nun den gesuchten PKW-Fahrer, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Als am Dienstag ein 31-jähriger Ford-Fahrer gegen 17:45 Uhr in die Schumannstraße einfuhr, missachtete er die Vorfahrt einer 28-Jährigen. Infolgedessen stieß er mit dem Toyota der 28-Jährigen zusammen und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Schwäbisch Gmünd: E-Bike entwendet

Von einem Fahrradabstellplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße haben Unbekannte am Dienstag in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr ein grün/braunes E-Bike der Marke Specialized Kenevo, im Wert von rund 6000 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Durlangen: Beim Ausparken beschädigt

Am Dienstag übersah eine 58-jährige Ford-Fahrerin beim Ausparken "Im Großacker" einen gegenüberliegenden Daimler eines 51-Jährigen. Dabei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Lorch: Anhänger mit 1200 l Heizöl umgekippt

Auf der Wilhelmstraße kippte am Dienstag ein mit Heizöl beladener Anhänger um. Gegen 15:10 Uhr war der 65-jährige Hyundai- Fahrer mit seinem Anhänger in der Wilhelmstraße in Richtung Ortmitte unterwegs. In einer dortigen Linkskurve geriet das Gespann aus PKW mit Anhänger in Schlingern. Der Anhänger, welcher mit zwei Kunststoffkanistern mit 1200 Litern Heizöl beladen war, kippte auf die Seite um. Der 65-jährige Fahrer blieb unverletzt. Heizöl trat nicht aus. Die umliegenden Feuerwehren waren mit rund 17 Feuerwehrkräften und insgesamt 6 Fahrzeugen im Einsatz. Größerer Schaden entstand nicht. Der Mann verstieß durch den Transport gegen Gefahrgutvorschriften. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Ruppersthofen: Einbruch in Sportgaststätte

In der Nacht zum Mittwoch brach ein Unbekannter in eine Sportgaststätte im Erlenäcker ein. Gegen 01:40 Uhr verschaffte er sich gewaltsam über ein Küchenfenster Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. In diesem Zusammenhang wird ein etwa 1,65 cm großer, ca. 30 Jahre alter Mann mit hellen, kurzen Haaren und schwarzer Kapuzenjacke gesucht. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Dienstag in die Straße An der Oberen Halde aus. Dort hatte ein 39-jähriger Bewohner Öl in einer Pfanne erhitzt, welches in Brand geriet. Ein größeres Feuer entstand nicht, aber eine entsprechende Rauchentwicklung. Der Mann atmete Rauchgase ein, weshalb er zur Untersuchung ins Krankenhaus kam. Größerer Schaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag brach ein Dieb in eine Wohnung in der Weißensteiner Straße ein. Er gelangte über die Terrassentüre in die Wohnung und entwendete vorgefundenes Bargeld. Hinweise hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen oder Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

