Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw landet im Vorgarten: Jugendliche flüchten von der Unfallstelle

Minden (ots)

Nachdem am Donnerstagabend an der Ecke Dohlenweg/Hohenstaufenring ein Auto in einen Vorgarten gefahren ist, sind mehrere Jugendliche aus dem Fahrzeug gesprungen und davon gerannt. Die Polizei stellte fest, dass der Wagen zuvor in Bremen gestohlen wurde.

Als die gegen 20.20 Uhr informierten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, stand ein Opel mit der Fahrzeugfront in dem Vorgarten eines Grundstücks am Dohlenweg. Die Türen des Pkw standen teilweise noch offen. Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass sie etwa fünf bis sechs Jugendliche im Alter von circa 14 bis 16 Jahren gesehen hätten, die in Richtung des Südfriedhofes geflüchtet seien.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der unbekannte Opel-Fahrer beim Abbiegen in den Dohlenweg aus bisher ungeklärten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überrollte zwei Verkehrszeichen und geriet in der Folge auf die gegenüberliegende Straßenseite. Hier kam das mit einem HB-Kennzeichen versehene Fahrzeug vom Typ Agila schließlich vor einem Baum zum Stehen. Eine Fahndung der Polizei nach den jugendlichen Pkw-Insassen, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, brachte am Abend keinen Erfolg. Der entwendete Opel wurde sichergestellt.

