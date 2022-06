POL-MI: Reh ausgewichen - Pkw kollidiert mit Baum

Preußisch Oldendorf (ots) - Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka Marktes an der Berliner Straße (B 65) in Bad Holzhausen am vergangenen Freitag (3. Juni) bitten die Verkehrsermittler um Hinweise. Den Erkenntnissen nach hatte eine Zustellerin das gelbe Transportfahrzeug auf dem westlichen Teil des an der Einmündung zum Mühlenweg liegenden ...

mehr