Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen Unfallflucht: Postfahrzeug auf Edeka-Parkplatz beschädigt

Preußisch Oldendorf (ots)

Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka Marktes an der Berliner Straße (B 65) in Bad Holzhausen am vergangenen Freitag (3. Juni) bitten die Verkehrsermittler um Hinweise.

Den Erkenntnissen nach hatte eine Zustellerin das gelbe Transportfahrzeug auf dem westlichen Teil des an der Einmündung zum Mühlenweg liegenden Kundenparkplatzes am vergangenen Freitag gegen 12.05 Uhr abgestellt, um Anwohnern Post zuzustellen. Als die Frau nur wenige Minuten später wieder zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung der linken Fahrzeugseite. Vom Verursacher hingegen fehlte jede Spur.

Die Ermittler hoffen, dass Kunden des Einkaufsmarktes den Unfall bemerkt haben könnten. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell