POL-DO: Tödlicher Unfall am Ausbauende der B 236n: Verkehrslenkungsmaßnahmen eingerichtet - Störungen im Berufsverkehr zu erwarten

In der Nacht zu Sonntag (26. Juni) ist es am Ausbauende der B 236n zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In einer eingerichteten Dauerbaustelle stieß ein Autofahrer zunächst mit mehreren Baustelleneinrichtungen zusammen, bevor er sich überschlug und im Kreuzungsbereich der B 236n und B54, Dortmunder Straße, seitlich gegen eine mobile Ampel prallte. Der junge Mann musste vor Ort reanimiert werden. In einem Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall um 0.50 Uhr. Laut ersten Zeugenangaben warteten zu diesem Zeitpunkt eine 32-Jährige aus Krefeld und 25-jährige Dortmunderin verkehrsbedingt vor einer Ampel. Zeitgleich war ein 31-Jähriger aus Lünen mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der B 236n in Fahrtrichtung Lünen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einer Warnbarke zusammen. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einer Betonschutzwand und überschlug sich. Das Fahrzeug des 31-Jährigen rutschte über die Fahrbahn, prallte seitlich gegen mehrere Verkehrszeichen, bevor es an einer mobilen Ampel zum Stehen kam. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Lünener und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb er.

Die 32-Jährige aus Krefeld und die Dortmunderin blieben unverletzt. Lediglich ihre Autos wurden durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Die Unfallstelle ist seit der Nacht komplett gesperrt. Aufgrund der bevorstehenden Neueinrichtung der Baustelle ist derzeit mit einer längeren Sperrung, bis voraussichtlich Montag (27. Juni) zu rechnen. Entsprechende Verkehrslenkungsmaßnahmen sind eingerichtet.

Betroffene Abschnitte sind:

- B 236 Lünen nur Abbiegen nach rechts auf die B 54 in Richtung Lünen möglich, Linksabbiegen in Richtung Brechten nicht möglich

- B 54 Richtung Lünen und Abbiegen nach rechts auf B 236 nach Schwerte möglich

- B 54 Richtung Brechten kein Abbiegen nach links auf B 236 nach Schwerte möglich

Die Polizei Dortmund bittet ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer den Bereich weiträumig zu umfahren. Planen Sie im morgigen Berufsverkehr mögliche Umleitungen und Sperrungen ein. Wir informieren Sie über unsere sozialen Netzwerke über den aktuellen Stand der Verkehrslage.

Hinweis an Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten, ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

