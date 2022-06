POL-DO: POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Hagen: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt an 17-Jähriger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots) - Am Donnerstag (24.06.2022) wurde in Hamm die Leiche einer Frau im Bereich des Mitteldamms am Tibaum gefunden (zur Pressemeldung der Polizei Dortmund: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5256610). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der Frau um eine bisher vermisste ...

mehr