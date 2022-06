POL-DO: Tötungsdelikt in Hamm

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0701 Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Mallinckrodtstraße am Mittwochvormittag (22. Juni) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Eine Zeugin hatte gegen 9.50 Uhr einen 43-jährigen ...

