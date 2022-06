Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunktkontrollen von Ordnungsamt und Polizei in der nördlichen Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt und Polizei Dortmund

Am Mittwochnachmittag (22. Juni) haben Polizei Dortmund und das Ordnungsamt der Stadt Dortmund zusammen einen Schwerpunkteinsatz im Bereich der nördlichen Innenstadt durchgeführt.

Wieder einmal standen Grünanlagen und Gewerbekontrollen im Fokus der Einsatzkräfte, aber auch allgemeine Verkehrskontrollen wurden durchgeführt. So hielten die Einsatzkräfte zunächst ein auffälliges Auto aus Rumänien auf der Schleswiger Straße an. Hier stellten sie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz fest und fertigten eine entsprechende Anzeige. Doch damit nicht genug, denn gegen den 24-jährigen Fahrer lagen zudem noch drei Haftbefehle vor. Mit der Zahlung einer insgesamt vierstelligen Summe konnte der Haftantritt abgewendet werden.

Kurz darauf beobachteten zivile Beamte des Ordnungsamtes einen 23-jährigen Dortmunder beim illegalen Handel mit Betäubungsmitteln im Dietrich-Keuning-Park. Bei weiteren Kontrollen der Dealer-Szene in der Parkanlage stellten die Beamten zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest und fanden mehrere "Drogenbunker".

Mit den gezielten Kontrollen der Grünanlagen werden Stadt Dortmund und Polizei der aktuellen Beschwerdelage aus der Bürgerschaft gerecht. Insbesondere in den Sommer-Monaten sind die städtischen Parkanlagen Freizeit- und Erholungsgebiete für die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger. Hier gibt es keine Toleranz - eine Dealer-Szene dulden wir nicht!

Im weiteren Verlauf des Einsatzes unterzogen die Ordnungspartner-Streifen mehrere Kioske rund um den Borsigplatz einer Gewerbekontrolle. Dabei fanden die Beamten unter dem Tresen eines Geschäftes mehr als 150 Zigarettenschachteln, bei denen es sich um Hehlerware handeln könnte. Somit besteht der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei.

Als Abschluss führten die Beamten Personenkontrollen auf einem Kinderspielplatz an der Westerbleichstraße durch. Auch hier wurde Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte vier Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Anzeigenbezüglich des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie zwei Anzeigen wegen sonstigen Verstößen und vollstreckten drei Haftbefehle.

Im Rahmen des behördenstrategischen Ziels "Sicher Leben in der Nordstadt" bekämpft die Polizei Dortmund gemeinsam mit der Stadt Dortmund verschiedene Kriminalitätsformen, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Zu diesem Zweck setzt die Polizei in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden auf kontinuierliche offene Präsenzmaßnahmen und ein konsequentes Aufrechterhalten des Kontroll- und Sanktionsdrucks. Das Vorgehen gegen kriminelle Strukturen (auch aus dem Bereich der kriminellen Clans) ist und bleibt Schwerpunkt der Dortmunder Polizei in der Bekämpfung der Gesamtkriminalität. Mit einer Null-Toleranz-Strategie und einer "Politik der kleinen Nadelstiche" geht sie alltäglich mit gezielten Einsätzen in hoher dreistelliger Zahl gegen diese kriminellen Strukturen vor.

