POL-DO: Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Supermarkt an der Mallinckrodtstraße

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Mallinckrodtstraße am Mittwochvormittag (22. Juni) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Eine Zeugin hatte gegen 9.50 Uhr einen 43-jährigen Sicherheitsmitarbeiter des Discountmarktes angesprochen und auf einen Mann hingewiesen, der den Laden mit gestohlenen Waren in einer Sporttasche verließ. Der Mitarbeiter nahm sofort die Verfolgung auf und holte den Täter ein. Der 43-Jährige konnte ihm die Tasche entreißen, stolperte jedoch und fiel zu Boden. Daraufhin trat ihm der Unbekannte ins Gesicht, ergriff die Tasche und flüchtete.

Nicht weit. Denn die inzwischen alarmierten Polizeibeamten konnten an der Borsigstraße einen 28-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz festnehmen. In seiner mitgeführten Tasche fanden sie das Diebesgut aus dem Supermarkt.

Die Beamten brachten den polizeibekannten 28-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt.

Der 43-jährige Mann aus Herne wurde bei der Tat leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

