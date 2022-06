Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der Schafstallstraße: Auto prallt gegen Baum - eine Fahrerin verletzt



Bei einem Verkehrsunfall auf der Schafstallstraße am Mittwochvormittag (22. Juni) ist eine Autofahrerin verletzt worden. Ihr Fahrzeug wurde gegen einen Baum geschleudert.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr im Kreuzungsbereich mit der Alekestraße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 47-jährige Dortmunderin mit ihrem VW die Schafstallstraße in Richtung Friedrichshagen. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Alekestraße einbiegen. Auf der Kreuzung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Opel einer ihr entgegenkommenden 34-jährigen Dortmunderin. Dieser wurde durch den Zusammenstoß zunächst auf eine Verkehrsinsel geschleudert und von dort aus gegen einen Baum.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 34-Jährige in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 14.000 Euro.

