POL-WE: Audi S5 gestohlen + Dreister Dieb greift in Sporttaschen + Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch am Umspannwerk + falscher Microsoftmitarbeiter ruft an

Friedberg (ots)

Butzbach-Fauerbach: Audi S5 gestohlen

Der Besitzer eines Audis stellte seinen S5 gestern Abend (20.04.2022) in der Straße "In den Döngesgärten" ab. Gegen 03:15 Uhr in der vergangenen Nacht (21.04.2022) hörte eine aufmerksame Zeugin das Motorengeräusch des S5. Sie schaute nach und bemerkte, das der Audi nicht mehr auf seinem Stellplatz war. Dreiste Diebe starteten auf bisher noch unbekannte Weise den Motor und stahlen das hochmotorisierte Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der vergangenen Nacht in Fauerbach oder Umgebung aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0 in Verbindung zu setzen.

Rosbach-Oberrosbach: Dreister Dieb greift in Sporttaschen

Während eines Fußballspiels begab sich gestern Abend (20.04.2022) ein Unbekannter in die Umkleidekabinen der Sporthalle in der Jahnstraße und durchwühlte die Sporttaschen und Jacken der Spieler. Zwischen 20:30 Uhr und 21:15 Uhr stahl er mehrere Handys, Uhren und Bargeld aus der Kabine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.550 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. -Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? -Wer hat zwischen 20:30 Uhr und 21:15 Uhr Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim- Hakenkreuzschmiererien

Mit Erde schmierten Unbekannte ein rund 20 x 20 cm großes Hakenkreuz auf die Eingangstreppe der Stadtschule am Solgraben. Festgestellt wurde das Hakenkreuz gegen 00:20 Uhr in der vergangenen Nacht (21.04.2022). Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Schmierfinken geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch am Umspannwerk

Zwischen dem 11.04.2022 und dem 14.04.2022 versuchten Unbekannte in das Umspannwerk zwischen Büdingen und Orleshausen an der Kreisstraße 228 einzudringen. Sie öffneten den Maschendrahtzaun des Umspannwerks und begaben sich auf das Grundstück. Dort machten sich die Diebe an einem Garagentor zu schaffen. Nachdem es ihnen offensichtlich nicht gelang das Tor aufzubrechen, begaben sie sich zu einer zweiten Garage. Das zweite Tor hielt den Aufbruchsversuchen ebenfalls stand. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Der Schaden am Zaun und den Garagentoren wird mit 6.000 Euro beziffert. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Büdingen- Schmierereien in der Erstaufnahmeeinrichtung

Unbekannte schmierten mit einem schwarzen Stift zwei Hakenkreuze, sowie den Schriftzug "PKK" an die Wand im Treppenhaus eines Wohngebäudes. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Die Ermittlungen zu dem Verursacher, der die Schmierereien irgendwann am Mittwoch (20.04.2022) anbrachte laufen. Auf ihn wartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Büdingen: Verbundglasscheiben beschädigt

Am Osterwochenende haben Unbekannte zwei Verbundglasscheiben am Haupteingang der Sporthalle des Gymnasiums in der Wilhelm-Lückert-Straße beschädigt. An den Glasfront waren insgesamt acht "Einschlaglöcher" festzustellen. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Vandalen, die zwischen Donnerstag (14.04.2022), 15:00 Uhr und Dienstagmorgen (19.04.2022), 06:00 Uhr zu schlugen, geben? Hinweise erbittet die Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Wölfersheim-Berstadt: falscher Microsoftmitarbeiter ruft an / 7.000 Euro Schaden

Gestern Morgen (20.04.2022) wandte sich eine 70-Jährige an die Friedberger Polizei. Sie teilte mit, dass sie am Dienstag (19.04.2022) einen Anruf von einem angeblichen Microsoftmitarbeiter hatte. Die Seniorin gewährte dem vermeintlichen Mitarbeiter einen Fernzugriff auf ihren Computer. Während des Telefonats wies dieser die Dame an, ihren TAN-Generator zu benutzen. Dem Betrüger gelang es in der Folge, Zugriff auf das Konto der Dame zu erhalten und mindestens 7.000 Euro umzubuchen. Als die Seniorin realisierte, dass sie einem Betrüger aufgesessen hatte, wandte sie sich an die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt.

Die Polizei empfiehlt: Im Zweifel auflegen! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie ohne erkennbaren Anlass ein Anrufer dazu auffordert, ihm Zugriff auf Ihren Computer zu gestatten oder nach Zugangsdaten von Onlinekonten oder Onlineshops fragt. Dabei ist es egal, ob es sich um einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft oder eine andere beliebige Person handelt. Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon preis und suchen Sie keine dubiosen Internetseiten zur Installation unbekannter Programme auf. Sollten Sie trotzdem in diesem Zusammenhang einmal angerufen werden, legen sie einfach auf!

Wölfersheim- Lkw-Aufbau besprüht

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte in einer Länge von 140 cm den Schriftzug "SOS" auf die linke Außenwand des Lkw-Aufbaus. Der weiße MAN TGS parkte zwischen 13:15 Uhr am Samstag (16.04.2022) und 05:15 Uhr am Dienstag (19.04.2022) in der Gießener Straße. Wem sind in diesem Zeitraum Personen aufgefallen? De Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

