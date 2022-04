Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unrat brennt in Erstaufnahmeeinrichtung + Schaufensterscheibe mit "Z" beschmiert + Schaden durch Graffiti + Katalysator gestohlen + Diebe entwenden Baucontainer

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 20.04.2022

Büdingen: Unrat brennt in Erstaufnahmeeinrichtung

Nachdem in einem Wohnhaus der Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung am Dienstagnachmittag auf mehreren Etagen Unrat brannte, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Feuerwehr und Polizei waren wenige Minuten nach 15 Uhr verständigt worden. Vorsorglich räumte man das dreistöckige Gebäude, in welchem derzeit mehr als 260 Menschen leben. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes die Flammen, die nicht auf das Gebäude übergreifen konnten, bereits gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass jemand den im Treppenhaus abgelegten Abfall entzündete. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Schaufensterscheibe mit "Z" beschmiert

Die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Straße "In den Kolonnaden" verschmierten Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mit dem Buchstaben "Z" in schwarzer Sprühfarbe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Limeshain: Schaden durch Graffiti

Mittels silberfarbener Sprühfarbe beschmierten Unbekannte in der Mozartstraße einen grauen PKW sowie die Fassade eines Wohngebäudes mit beleidigenden Inhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen Donnerstagabend (20.30 Uhr) und Freitagmittag (12 Uhr) dazu gekommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittler bitten unter Tel. 06031/6010 um sachdienliche Hinweise.

Karben: Katalysator gestohlen

Offenbar mittels Trennschleifer entfernten Diebe zwischen Donnerstag- (14.4.22, 17 Uhr) und Freitagnachmittag (15.4.22, 16.30 Uhr) den Abgaskatalysator eines hellblauen Honda Jazz. Der PKW stand im Tatzeitraum auf dem Park&Ride-Parkplatz in der Okarbener Hauptstraße. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Diebe entwenden Baucontainer

Straftäter haben im Verlaufe der vergangenen Woche zwei Baucontainer von einem Firmengelände in der Oberauer Eichbaumstraße gestohlen. Um auf das Gelände zu gelangen war zwischen Dienstag (12.4.22, 17 Uhr) und Donnerstag (14.4.22, 10 Uhr) die zur Sicherung gedachte Kette am dortigen Eingangstor durchtrennt worden. Der Wert des Diebesgutes beträgt knapp 6.000 Euro. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich dort unter Tel. 06042/96480 zu melden. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachtet?

Tobias Kremp

Pressesprecher

