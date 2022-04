Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mutmaßlichen Messerstecher festgenommen - Polizeihund eingesetzt + Teilediebe haben es auf Airbags abgesehen + Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 19.04.2022

+++

Reichelsheim: Mutmaßlichen Messerstecher festgenommen - Polizeihund eingesetzt

In der Nacht zu Sonntag ist im Ortsteil Beienheim ein 36 Jahre alter Mann durch den Einsatz eines Messers verletzt worden. Der Täter flüchtete.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte wenige Minuten später am Sportplatz einen Tatverdächtigen ausfindig machen. Da der möglicherweise nach wie vor bewaffnete Mann die Anweisungen der Ordnungshüter nicht Folge leistete und diese stattdessen mit beleidigenden Gesten quittierte, drohte man den Einsatz des Polizeihundes an. Davon offenbar unbeeindruckt, kam der 40-Jährige weiter auf die Beamten zu, woraufhin diese den Hund einsetzten und den Beschuldigten so festnehmen konnten.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte dort eine Blutentnahme. Die beiden Schutzleute blieben unverletzt.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge soll der Beschuldigte den Geschädigten gegen 2 Uhr vor einer Gaststätte in der Berliner Straße durch einen Messerstich in Richtung Gesäß verletzt haben.

+++

Bad Vilbel: Teilediebe haben es auf Airbags abgesehen

Straftäter verschafften sich Zutritt zur Tiefgarage einer Wohnanlage in der Johannes-Gutenberg-Straße und Zugang in einen dort abgestellten C-Klasse-Mercedes. Aus diesem entwendeten sie den im Lenkrad verbauten Airbag. Aus einem 1er-BMW wurde dort kurzerhand das komplette Lenkrad ausgebaut. Diebe machten sich vor Ort auch an einem Mercedes B180 zu schaffen, wobei an diesem ein Schließzylinder beschädigt wurde. Hier gelang es den Unbekannten nicht, ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum hier eingrenzen auf Donnerstag, 13 Uhr bis Freitag, 11 Uhr. In der Paul-Ehrlich-Straße stahl man zwischen 9. und 16.4. den Lenkrad-Airbag eines auf der Straße abgestellten Mercedes der B-Klasse. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt in den genannten Fällen, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Büdingen: Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soll in der Büdinger Asylunterkunft in der Nacht zu Dienstag ein 26-jähriger Bewohner mit einem Messer auf einen 24-Jährigen losgegangen sein. Zeugen hatten rechtzeitig eingegriffen, den Tatverdächtigen entwaffnet und die Polizei verständigt. Der Geschädigte blieb bis auf einen oberflächlichen Kratzer unverletzt. Der offenbar psychisch kranke Beschuldigte wurde in einem Fachkrankenhaus stationär aufgenommen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell