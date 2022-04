Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 13.04.2022

Friedberg (ots)

+++

A5 bei Butzbach: Spezialisierte Verkehrsüberwachung kontrolliert Schwerverkehr

Am Dienstag letzter Woche führte die Spezialisierte Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizeistation Mittelhessen eine Schwerverkehrskontrolle, insbesondere bei "Wechselbrückenfahrzeugen" durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Einhaltung der Geschwindigkeit, sowie Lenk- und Ruhezeiten und Ladungssicherung bei Gefahrgut.

Die Kontrolle erfolgte am 05.04.2022 von 18.30 Uhr bis 01.30 Uhr am 06.04.2022. Dabei wurden insgesamt 27 Lastzüge auf das Gelände des Polizeizentrums in Butzbach gelotst und dort kontrolliert. Beanstandungen gab es in 19 Fällen. Bei fünf Lastzügen mit Gefahrgut stellten die Beamten Ladungssicherungsverstöße fest. In drei Fällen untersagten die Verkehrsspezialisten die Weiterfahrt bis zur Herstellung der ausreichenden Sicherung. Weiterhin wurden 14 Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt. Diese Verstöße beinhalteten nicht eingehaltene Pausen, nicht ausgelesene Kontrollgeräte sowie zu lange Fahrzeiten; in einem Fall auf Anordnung des Arbeitgebers. Bei neun LKW stellte man Geschwindigkeitsüberschreitungen fest und ahndete diese entsprechend. Der Spitzenreiter erreichte eine Geschwindigkeit von 107 km/h nach Abzug von 6 km/h Toleranz. Eine Manipulation lag hier nicht vor. Die Geschwindigkeit wurde vermutlich in einer Gefällestrecke in Nordhessen erreicht. Der ausländische Fahrzeugführer leistete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 205 EUR.

Übrige Verstöße erfolgten in zwei Fällen in Form von Zuwiderhandlungen gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und in einem Fall gegen das Güterkraftverkehrsgesetz.

+++

Karben: Münzsauger-Einnahmen geklaut

In der Nacht zu Dienstag stahl ein namentlich bislang nicht bekannter Täter den Münzsammelbehälter des stationären PKW-Staubsaugers einer Tankstelle in der Homburger Straße (OT Klein-Karben). Dabei entstand am Gerät erheblicher Sachschaden. Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 175 cm großen Mann mit kräftiger Statur und dunklen Haaren handeln. Dieser trug bei Tatausführung eine weiße Kappe, grauen Pullover und Hose sowie weiße Sneaker. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06101/54600.

+++

Friedberg: Sprayer unterwegs

Schäden von rund 500 Euro verursachte ein Graffiti-Sprayer im Zeitraum zwischen Samstagabend, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr in der Straße "Am Wartweg". Dort beschmierte er eine Garagenwand mit grüner Farbe. In unmittelbarer Nähe waren zudem mehrere Stromkästen sowie ein Nebengebäude der Helmut-von-Bracken-Schule in ähnlicher Weise verunstaltet worden. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 06031/6010 um Hinweise.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

