Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220323.2 Itzehoe: Gelegenheit macht Diebe

Itzehoe (ots)

Am Dienstag hat die Kundin eines Supermarktes in Itzehoe ihre Handtasche leichtsinnigerweise im Einkaufswagen deponiert, was ein Unbekannter als Chance sah, daraus die Geldbörse zu entwenden. Er erbeutete unter anderem 150 Euro.

Im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.45 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Straße Rotenbrook auf. Während des Shoppens legte sie ihre Tasche mitsamt ihrer Geldbörse in den Einkaufswagen. An der Kasse musste die 62-Jährige schließlich feststellen, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten verschwunden war. Eine verdächtige Person hatte die Itzehoerin in dem Markt nicht bemerkt.

Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

