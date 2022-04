Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 11.04.2022

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 11.04.2022

Nidda: 19-Jährigen überfallen - Polizei bittet um Mithilfe

In der Nacht zu Samstag ist in der Bahnhofstraße ein 19-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden.

Gegen 1.20 Uhr war der Geschädigte eigenem Bekunden zufolge zu Fuß aus Richtung Ludwigstraße kommend auf dem Gehweg in Höhe des dortigen Juweliers (Hausnummer 33). Dort sollen ihm dann zwei Personen entgegengekommen sein. Einer hätte unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert, der andere hätte ein Messer in der Hand gehabt, dessen Klinge er herausschnellen gelassen haben soll. 19-Jährige übergab daraufhin sein Portemonnaie an die beiden. Diese nahmen das darin befindliche Bargeld (mittlerer, zweistelliger Betrag), warfen den Geldbeutel auf den Boden und rannten in Richtung Johanniterpark davon. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um zwei ca. 185 bis 190 cm große Männer handeln. Beide sollen bekleidet gewesen sein mit schwarzen Jogginghosen, schwarzen Steppjacken, schwarzen Handschuhen und schwarzen Sturmhauben. Einer der beiden trug weiße-, der andere schwarze Schuhe; eine der Jacken soll zudem von "Wellensteyn" gewesen sein.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet mögliche Zeugen, die die vorbezeichnete Tat hatten beobachten können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Gleiches gilt für Personen, die anderweitig sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf tätigen können.

Bad Vilbel: Taxischeibe geht zu Bruch

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag in der Dieselstraße die Scheibe eines VW Touran Taxis ein und durchsuchten dessen Innenraum nach Wertgegenständen. Da sie offenkundig nicht fündig wurden, ließen sie schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt nun wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06101/54600. Wem waren im Tatzeitraum von 2.50 Uhr bis 3.35 Uhr verdächtige Personen in der Dieselstraße aufgefallen? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben?

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Kurstraße

Am Freitagmorgen beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen 8.35 Uhr und 9 Uhr in der Kurstraße in Höhe der Hausnummer 57 einen weißen Mercedes Vito. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit mit etwa 1.500 Euro beziffert. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010.

Limeshain: Werkzeug und Elektrogeräte aus Auto gestohlen Werkzeug und andere Elektrogeräte stahlen Unbekannte in der vergangenen Woche zwischen Mittwochnachmittag (15 Uhr) und Donnerstagmorgen (6.30 Uhr) aus einem silberfarbenen VW Caddy, der im Tatzeitraum in der Kurt-Moosdorf-Straße parkte. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Wagen nicht abgeschlossen gewesen. Die Polizei Büdingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Karambolage am Heilsberg

Im Rahmen eines Verkehrsunfalles mit fünf beteiligten Fahrzeugen in der Alten Frankfurter Straße wurden am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr wollte die 79-jährige Fahrerin eines grauen Mercedes auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes (Hausnummer 15) rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei geriet der PKW außer Kontrolle, sodass der PKW einen fahrenden, blauen Opel touchierte, in welchem ein 55-jähriger Mann, eine 34-jährige Frau und ein 5-jähriger Junge unterwegs waren. Die beiden männlichen Insassen erlitten dabei leichtere Verletzungen.

Bevor der Mercedes zum Stehen kam stieß er gegen drei weitere, geparkte Fahrzeuge (grauer Mercedes, schwarzer BMW, grauer Opel), welche dabei erheblich beschädigt wurden. Mit Ausnahme des blauen Opels wurden die Fahrzeuge derart schwer, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein technischer Defekt am Fahrzeug für den Verkehrsunfall ursächlich gewesen sein.

