POL-RZ: Unzulässige Ablagerungen von Dämmmaterial - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (14.07.2021) wurden in Büchen, in der Straße Quellental in Richtung Gleisanlagen zum Büchener Bahnhof 17 mit Glaswolle gefüllte Müllsäcke festgestellt.

Aber auch im Nüssauer Weg, im Einmündungsbereich nach Neu Nüssau /Steinkrug in Büchen wurden am Mittwoch (14.07.2021) 19 Müllsäcke mit Glaswolle und Folien gefunden.

Die Polizeistation Büchen hat in beiden Fällen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Ob es sich bei den Verursachern um identische Verursacher/ Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den beiden genannten Bereichen beobachtet haben.

Zeugen melden sich bitte beim Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg, Fachdienst für Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte, unter der Telefonnummer 04541/809-1321.

