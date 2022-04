Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 11.04.2022

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Oberlicht zertrümmert

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) ein Oberlicht der Ernst-Reuter-Schule in der Pestalozzistraße. Durch die heruntergefallenen Glassplitter musste ein Teil des Gebäudes gesperrt werden, sodass eine Nutzung nicht möglich war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Bad Nauheim: Scheiben zertrümmert - PKW durchsucht

Eine Seitenscheibe eines in der Homburger Straße parkenden, schwarzen C-Klasse-Mercedes wurde schlugen Straftäter am Freitag zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens ein. Anschließend durchsuchte man den Innenraum, offenbar jedoch, ohne etwas zu entwenden. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmittag schlugen Unbekannte in der Bad Nauheimer Mondorfstraße eine Seitenscheibe eines silbernen Nissan Micra ein und durchsuchten anschließend den Fahrzeuginnenraum, offenbar jedoch, ohne schließlich etwas zu entwenden. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Eine Seitenscheibe eines schwarzen VW Tiguan brachten Unbekannte am Freitag zwischen 12 Uhr und 20 Uhr im Wilhelm-Jost-Ring zu Bruch, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen und diesen anschließend nach Wertsachen zu durchsuchen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Zurückgelassenen Geldbeutel gestohlen

Eine im PKW zurückgelassene Geldbörse stahlen Diebe zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagmorgen (8.45 Uhr) aus einem weißen Cia Ceed In der Straße "Im Mühlfeld". Um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen war zuvor eine Autoscheibe zum Bersten gebracht worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei derzeit mit etwa 1.500 Euro, der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 30 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden.

Bad Vilbel: Betrug via WhatsApp

Am Mittwoch vergangener Woche (06.04.2022) brachten Betrüger eine 78-jährige Frau aus Bad Vilbel um knapp 2.000 Euro, indem sie sie via Messengerdienst "WhatsApp" kontaktierten und sich als Tochter der Geschädigten ausgaben. Der Kontakt war über eine der Senioren unbekannte Nummer zustande gekommen, da das Mobiltelefon der vermeintlichen Familienangehörigen kurz zuvor beschädigt worden sei. Um ein teures, neues Gerät zu erwerben, bat die "Tochter" "ihre Mutter" um Unterstützung. So überwies die ältere Dame schließlich einen Betrag von 1.900 Euro auf ein fremdes Konto. Erst am nächsten Tag fiel der Schwindel schließlich auf. Man erstattete Anzeige.

Karben: Um Geldwechsel gebeten und bestohlen

Eine 86-jährige Seniorin fiel am vergangenen Mittwochmittag im Ortsteil Kloppenheim einem dreisten Straftäter zum Opfer. Gegen 12.30 Uhr war die betagte Dame auf dem Parkplatz Neue Mitte angesprochen und darum gebeten worden, einen Geldbetrag zu wechseln. Hilfsbereit holte sie ihre Geldbörse hervor und übergab wunschgemäß einige Geldmünzen. Zurück zuhause stellte die Geschädigte kurz darauf fest, dass ihr Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro aus der Börse fehlten. Diese Scheine waren zuvor offenbar unbemerkt herausgegriffen worden. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und ungefähr 180 cm großen, sehr gepflegten Mann mit schlanker Gestalt handeln. Dieser war bekleidet mit einem langen Mantel und trug eine schwarze Mundnasenbedeckung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Einbrecher stehlen Goldringe

Im Zeitraum von Mittwoch (06.04., 16 Uhr) bis Freitag (08.04., 21 Uhr) kam es in der Dortelweiler Raiffeisenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Tatzeitraum war es den Einbrechern gelungen, sich durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen und aus diesem zwei Goldringe zu stehlen. Die Kripo ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?

Friedberg: Mehrere geparkte Autos zerkratzt

Mindestens neun, am Fahrbahnrand in der Nieder-Wöllstädter-Straße parkende Autos zerkratzte ein Unbekannter am Samstagmorgen zwischen 9.15 Uhr und 9.35 Uhr. Die beschädigten Autos standen im Ortsteil Ossenheim im Bereich zwischen der Florstädter Straße und dem Rabenweg. Der so verursachte Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, fünfstelligen Bereich. Die Polizei in Friedberg ermittelt in den genannten Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Hatte jemand die Taten beobachten können? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

