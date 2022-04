Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 3-er BMW zerkratzt + Graffiti an der Trinkkuranlage + Vandalen im Stadtgebiet + Zeugen nach Hundebiss gesucht + Kennzeichen aus Halterung geklaut + schwarz-gelbes Mountainbike gestohlen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim-Steinfurt: 3-er BMW zerkratzt

Mit rund 3.000 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte am Mittwoch (06.04.2022) an einem BMW hinterließen. Zwischen 16:00 Uhr und 18:45 Uhr trieben die Vandalen mit einem unbekannten Gegenstand tiefe Kratzer in den Lack des 3-ers. Sie zerkratzten nahezu alle lackierten Fahrzeugteile. Der schwarze BMW stand in diesem Zeitraum im Lindenweg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind verdächtige Personen im Lindenweg aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den bisher Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, die Polizei in Bad Nauheim unter Tel.: (06031) 6010 zu informieren.

Bad Nauheim: Graffiti an der Trinkkuranlage

Mit schwarzer Farbe sprühten Unbekannte zwei Graffiti an den Musikpavillon der Trinkkuranlage. Die Vandalen schmierten ihre "Kunstwerke" offensichtlich im Zeitraum zwischen Sonntag (03.04.2022), 10:00 Uhr und Montag (04.04.2022), 07:00 Uhr an die Anlage am Ernst-Ludwig-Ring. Die Polizei beziffert den Schaden auf 500 Euro. Hinweise werden unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizei in Bad Nauheim erbeten.

Bad Nauheim: Vandalen im Stadtgebiet

In der Nacht von Dienstag (05.04.2022) auf Mittwoch (06.04.2022) waren Vandalen im Bad Nauheimer Stadtgebiet unterwegs. Zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr beschädigten die Unbekannten mindestens acht Fahrzeuge. In der Blücherstraße, Bismarckstraße und Lutherstraße zerstörten sie Kennzeichenhalterungen, an einem silbernen VW T5 in der Saarstraße wurde der Tankdeckel gewaltsam geöffnet. An den Scheibenwischern der Autos ließen sich die Unbekannten in der Otto-Weiß-Straße und der Kurstraße aus. In der Gutenbergstraße warfen die Vandalen eine Gummimatte auf die Motorhaube eines schwarzen BMW. Dadurch wurde die Motorhaube zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wem sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen im Stadtgebiet aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Nauheim unter Tel.: (06031) 6010 in Verbindung zu setzen.

Ortenberg-Bergheim: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Gegen 16:20 Uhr ging am Montag (04.04.2022) eine 51-Jährige mit ihrem Hund auf dem Feldweg in Richtung Steinbruch spazieren. In Nähe des Friedhofs begegnete ihr eine Frau, die ebenfalls mit einem Hund unterwegs war. Der Hund zog sich aus seinem Halsband und griff offenbar den Hund der 51-Jährigen an. Beim Versuch ihren Hund zu schützen, biss der angreifende Hund die Frau in beide Hände und in das rechte Bein. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der unbekannten Hundebesitzerin oder ihrem Vierbeiner machen? Hinweise erbittet die Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 9648-0.

Friedberg: Kennzeichen aus Halterung geklaut

Von einem Volvo S60 stahlen Diebe das hintere Kennzeichen. Sie nahmen das Nummernschild, MSP-CN 997, des in der "Bahnhofspassage" parkenden, grünmetallic farbenen S60, aus der Halterung und flüchteten unerkannt. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die zwischen 17:30 Uhr am Dienstag (05.04.2022) und 07:00 Uhr am Mittwoch (06.04.2022) zu schlugen, geben? Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: schwarz-gelbes Mountainbike gestohlen

Diebe hatten es am Mittwoch (06.04.2022) auf ein schwarz-gelbes Mountainbike abgesehen. Das Fahrrad vom Hersteller Scott war am Fahrradständer am Südbahnhof abgestellt und angekettet. Zwischen 14:00 Uhr und 23:25 Uhr knackten Unbekannte das Schloss und stahlen das rund 500 Euro teure Bike. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

