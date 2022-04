Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 06.04.2022

Friedberg (ots)

Butzbach: Chaoten wüten in Parkhaus - U.a. Verbotene Symbole geschmiert und Aufzug blockiert

Im Verlaufe des Dienstags haben Unbekannte im Parkhaus der Limesgalerie, unter anderem durch Farbschmierereien Sachschäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursacht. So verschmierten sie beispielsweise eine dortige Tür mittels schwarzen Permanentmarkers mit mehreren Hakenkreuzen, Wände u.a. mit Penissen, rissen einige Notausgangsschilder, Hinweistafeln sowie Fenstergitter ab und verkeilten mit diesen die Türen des dortigen Aufzuges. Die so entstandene Schadenshöhe schätzt die Polizei momentan auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wem waren am genannten Tag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Parkhauses in der Ludwigstraße aufgefallen? Hatte jemand die Taten beobachten können? Wer kann anderweitige Angaben zum geschilderten Sachverhalt tätigen?

(Die beigefügte Collage zeigt exemplarisch einen Teil der Vandalismusschäden))

Friedberg: Tankdeckel gewaltsam geöffnet

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch an einem VW T5, der zwischen 19 und 7 Uhr vor einem Wohngebäude in der Saarstraße parkte. Zunächst hatte man gewaltsam die den Tank absichernde Klappe-, anschließend den eigentlichen Tankdeckel geöffnet. Offenbar jedoch, ohne dann jedoch tatsächlich Benzin zu entwenden. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Tobias Kremp

Pressesprecher

