Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholvorgang

66687 Wadern (Saarland) (ots)

Straßenverkehrsgefährdung - L149 zwischen Wadern und Kostenbach Am Dienstag, den 16.11.2021 gegen 17.00 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes C-Klasse die L149 aus Richtung Wadern kommend in Fahrtrichtung Kostenbach und überholte in einer nicht einsehbaren Linkskurve einen PKW. Dabei kam es beinahe zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer dieses PKW, vermutlich eines silbernen Kleinwagen, eventuell Hyundai, sowie andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de zu melden

