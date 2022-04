Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 08.04.2022

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 08.04.2022

+++

Bad Nauheim: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung am Mittwochabend

Am späten Mittwochabend kam es im Nördlichen Park im Nachgang des Eishockeyspiels zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 26-jährigen Mannes aus Bad Nauheim. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung der Beschuldigte dem Geschädigten gegen 23 Uhr mit einer Luftdruckwaffe gegen den Kopf geschossen haben, sodass dieser eine Platzwunde erlitt.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte noch in der Nacht zu Donnerstag einen Tatverdächtigen fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Wohnungsdurchsuchung sowie eine Blutentnahme bei dem offenbar alkoholisierten 20-jährigen Bad Nauheimer an. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Mögliche, namentlich bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Weitere Auskünfte sind aufgrund noch laufender Ermittlungen derzeit nicht möglich.

+++

Bad Vilbel: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

An der Ostseite des Bad Vilbeler Nordbahnhofes (Max-Planck-Straße) ist im Verlaufe des Donnerstags ein weißes E-Bike von KTM gestohlen worden. Das Damenrad im Wert mehrerer Hundert Euro war mit einem Faltschloss gegen Diebstahl gesichert. Der Tatzeitraum lässt sich derzeit eingrenzen auf 12.30 Uhr bis 18 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Friedberg: Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) stahlen Unbekannte aus einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus im Limesweg Werkzeug und Baumaterialien im Wert mehrerer Tausend Euro. Wie die Täter sich Zutritt verschafften, offenbar ohne sichtbare Schäden zu hinterlassen, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

