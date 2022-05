Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220530 - 0567 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Diebstahl aus Polizeiauto

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 41 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag (29.05.2022) bei seiner Diebestour am falschen Auto zu schaffen gemacht, nämlich an einem Polizeifahrzeug. Eine Streife nahm den dreisten Langfinger fest.

Eine Polizeistreife stellte gegen 03:15 Uhr ihr Dienstfahrzeug in der Mainzer Landstraße ab und stieg kurz darauf aus dem Auto. Als eine Beamtin die Tür der Beifahrerseite schloss, näherte sich klammheimlich der spätere Beschuldigte. Im Rücken der Beamtin öffnete dieser nun die Tür, bevor der Polizeiwagen verschlossen wurde. Offenbar hatte es der Mann auf Wertsachen abgesehen, wie ein im Fahrzeug befindliches Mobiltelefon, das auf dem Sitz lag. Gerade wollte er einsteigen. Doch die Beamten bemerkten das dreiste Vorgehen des Mannes noch rechtzeitig und schritten zur Tat. Umgehend ließen sie bei dem 41-Jährigen die Handschellen klicken.

Statt auf dem Beifahrersitz durfte der Mann nun auf dem Rücksitz des Streifenwagens Platz nehmen und die Beamten zur Wache begleiten. Ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

