Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Betrug verhindert, Einbrüche und Einbruchsversuch, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Kurz vor 12:00 Uhr am Dienstag kam es auf der Worthingtonstraße zu einem Auffahrunfall. Hierbei war ein 49-Jähriger mit seinem Linienbus auf einen vorausfahrenden Mazda eines 20-Jährigen aufgefahren. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

Gerabronn: Unfall beim Einfahren in Straße

Gegen 13:00 Uhr am Dienstag wollte eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin auf die Blaufelder Straße einfahren. Dabei übersah sie einen hier fahrenden VW Polo eines 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Ilshofen-Steinbächle: Baucontainer aufgebrochen- Baumaschinen entwendet

Unbekannte brachen zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr einen in der Straße Rockäcker stehenden Baucontainer auf. Aus diesem entwendeten die Langfinger mehrere Baumaschinen. Auch eine vor dem Container stehende Rüttelplatte wurde entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei Ilshofen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Bühlertann: Bankmitarbeiter verhindern Betrug

Aufmerksamen Bankmitarbeitern ist es zu verdanken, dass eine 50 Jahre alte Frau nicht Opfer eines WhatsApp-Betrügers wurde. Der Frau wurde vorgegaukelt, dass die Tochter ein neues Handy habe und dringend eine Überweisung eines vierstelligen Betrages durchführen müsse. Als die Frau die Überweisung durchführen wollte, erkannten die Bankmitarbeiter den Betrugsversuch und verwiesen die Frau an die Polizei. So konnte der Betrug erfolgreich verhindert werden.

Oberrot: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntag, 12:30 Uhr und Dienstag, 17:15 Uhr verschafften sich Unbekannte mittels eines Hebelwerkzeugs über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Stiersbach. Im Gastraum des Gebäudes entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen betrag. Zudem verursachten sie einen Sachschaden an dem Gebäude von mehreren hundert Euro.

Der Polizeiposten Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 95090.

Rosengarten: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

In Rosengarten-Westheim versuchten Unbekannte am Dienstag gegen 2:30 Uhr ebenfalls in ein Vereinsheim in der Straße Über dem Kocher einzudringen. Dies misslang jedoch, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Fichtenberg-Diebach: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Montag, 17:50 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumen einer Gaststätte in Diebach. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtlich Räume durchsucht. Neben Bargeld entwendeten die Einbrecher auch Küchenutensilien. An dem Gebäude entstand zudem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter 07971 95090.

Satteldorf: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden

Ein 70 Jahre alter Sattelzugfahrer war am Dienstag kurz vor 14:30 Uhr auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeuges bemerkte. Der Fahrer stellte das Fahrzeug auf dem Standstreifen ab und verließ das Führerhaus. Kurze Zeit später stand die Fahrerkabine in Vollbrand. Die Autobahn in Richtung Heilbronn musste aufgrund d der starken Rauchentwicklung voll gesperrt werden. Durch die Feuerwehren Crailsheim, Schnelldorf und Wörnitz wurde der Brand schnell gelöscht. Die Ladung auf dem Auflieger des Gespanns, mehrere hundert Getriebeteile, wurden durch den Brand und die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt entstand bei dem Brand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

