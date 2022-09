POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfälle, Microsoft Betrug

Aalen (ots) - Essingen: Toter Winkel - LKW streift PKW Auf der B29 streifte am Montag gegen 15:30 Uhr ein 62-jähriger LKW-Fahrer in einem dortigen Baustellenbereich einen neben ihm fahrenden 52-jährigen Ford-Fahrer, welcher sich im toten Winkel von dem Lkw befand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Aalen: Unfallflucht In einem Parkhaus eines Einkaufcenters in der Weidenfelder Straße beschädigte am ...

