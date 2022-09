Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unbekannter Radfahrer belästigt Seniorin und wird handgreiflich - Zeugen gesucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unbekannter Radfahrer belästigt Seniorin und wird handgreiflich - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 10:20 Uhr war eine Seniorengruppe zusammen mit einer Pflegekraft im Lilo-Hermann-Weg im Bereich des Solpark Rückhaltebeckens spazieren. An die Spaziergängergruppe fuhr von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer heran und sprach eine 92-jährige Dame, welche am Ende der Gruppe ging an. Dabei legte der Mann zunächst seine Hand auf den Rücken der Frau. Kurz darauf fasste er die Seniorin jedoch am Gesäß an. Eine 46-jährige Altenpflegekraft, welche die Gruppe begleitete, schritt ein und sprach den Unbekannten an. Daraufhin wurde der Unbekannte zunächst verbal aggressiv und beleidigte die Frau auf Russisch, ging die 46-Jährige dann allerdings auch körperlich an, als diese mit einem Mobiltelefon die Polizei verständigen wollte. Unter andere schlug und trat er die Frau. Auch nahm er sein Fahrrad und wollte damit auf die Frau losgehen. Ein 81-jähriger Senior kam der Frau zu Hilfe. Daraufhin ließ der unbekannte Mann von der Gruppe ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Schwäbisch Hall.

Der Unbekannte wird als 50-60 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine blaue Softshellweste. Unterwegs war er mit einem dunklen eventuell schwarzen oder dunkelblauen Fahrrad unterwegs. Er nannte sich selbst "Waldemar".

Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0.

Frankenhardt-Honhardt: Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit einem Blumenkübel, welcher vor dem evangelischen Gemeindehaus in der Schulstraße gestanden hatte, die Eingangstür des Gebäudes. Vermutlich warf der Unbekannte den Blumenkübel gegen die Türe. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell