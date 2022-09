Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Auffahrunfall, Dieseldiebstahl

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam am Montag gegen 14:00 Uhr auf der Jagstheimer Hauptstraße offenbar ins Schleudern. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen. Dabei kollidiere das Fahrzeug mit einem Leitpfosten und einem Poller. Der Unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Mainhardt: Auffahrunfall

Gegen 13:40 Uhr am Montag befuhr ON01 befuhr eine 53 Jahre alte Renault-Fahrerin hinter einem 42-jährigen Mazda-Fahrer die B14 in Fahrtrichtung Michelfeld. An der Kreuzung Maibachstraße musste der Mazda-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Die Renault-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 3:45 Uhr machten sich Unbekannte an den Tank eines auf dem Reußenberg-Parkplatz an der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zu schaffen. Dabei entwendeten die unbekannten Täter über 800 Liter Diesel im Wert von rund 1.600 Euro.

Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 942-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell