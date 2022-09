Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrraddiebstahl, gelöste Radschrauben und Körperverletzung

Aalen (ots)

Aalen: Kettenreaktion

Insgesamt vier beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete. Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 45-Jähriger auf der B 29, kurz vor der Einmündung der B 290, auf den verkehrsbedingt stehenden VW eines 19-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug und dieses wiederum auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Alle Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt; sowohl das Fahrzeug des Unfallverursachers, als auch der VW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Fahrrad entwendet

Am Sonntagmorgen, zwischen 9 und 11 Uhr, wurde ein hellgraues Fahrrad der Marke Cube Access WS Pro 29, das mit einem Metall-Kettenschloss in der Friedrichstraße angeschlossen war, entwendet. Das Mountainbike hat schwarz-braune Reifen und einen auffälligen Aufkleber, der eine Frau mit schwarzen Haaren und weißer Kleidung zeigt, auf der Vordergabel. Das aufgebrochene Schloss ließ der Täter vor Ort zurück. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Fahrrads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Verletzter Motorradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich ein 73 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagmorgen zu. Kurz nach 9.30 Uhr befuhr er mit seiner Suzuki die B 29 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen, wo das Hinterrad seines Motorrades wegrutschte und er auf die Fahrbahn stürzte. Der 73-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Aalen: Fahrzeug überschlug sich

Unverletzt blieb ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Kurz vor 2 Uhr befuhr er mit seinem Mercedes Benz die Rötenbergstraße, wo er wegen überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach rechts kam, gegen den Randstein fuhr und anschließend von der Straße abkam. Der Pkw überschlug sich und rutschte dann eine Böschung hinab, ehe er zum Stehen kam. Der bei dem Unfall entstandene Schaden dürfte sich nach Schätzung auf mehrere tausend Euro belaufen.

Waldstetten: Aufgefahren

Wegen Gegenverkehr und am rechten Fahrbahnrand abgestellter Fahrzeuge musste eine 57-Jährige ihren Kleinbus am Montagmorgen gegen 7.35 Uhr auf der Donzdorfer Straße anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel Astra auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Die 57-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der Unfallverursacher und 9 Schulkinder, die im Kleinbus saßen, blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-Jährige den Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln verursachte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Am Fahrzeug des 21-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Parkrempler

Beim Einparken beschädigte eine 48-Jährige am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW Touran einen in der Karlsbader Straße Renault Captur, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Radschrauben gelöst

Während der Fahrt löste sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der B 29 das Vorderrad eines Opel, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte an dem Fahrzeug am Sonntagmorgen zwischen 1 und 10 Uhr vermutlich die Radschrauben gelöst haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mit Glasflasche verletzt

Kurz nach 6 Uhr am Sonntagmorgen geriet ein 41-Jähriger in einer Gaststätte in der Rinderbacher Gasse mit einem bislang Unbekannten in Streit, in dessen Folge der Unbekannte sich eine herumstehende Glasflasche griff und dem 41-Jährigen damit ins Gesicht schlug. Durch das zerbrochene Glas erlitt der 41-Jährige Verletzungen im Gesicht, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Vor Eintreffen der Polizei hatte der Betreiber der Gaststätte die beiden Männer getrennt und den Unbekannten aus dem Lokal verwiesen, so dass dieser nicht mehr angetroffen werden konnte. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er ca. 170 cm groß ist und einen Oberlippenbart hat. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

