POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Dieseldiebstahl, Diebstahl aus Fahrzeug

Michelbach an der Bilz: Unfallflucht

Am Montag kurz vor 7:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 1055 in Rauhenbretzingen aus Michelbach kommend in Richtung Hessental. Auf Höhe der Bushaltestelle verlor dieser dabei ein größeres Metallteil aus seinem Anhänger. Vermutlich handelt es sich um eine Diebstahlsicherung der Anhängerkupplung. Ein unmittelbar nachfolgender Verkehrsteilnehmer überfuhr das Metallteil. Anschließend fuhr ein aus entgegengesetzter Richtung kommender 27-Jähriger mit seinem Audi A4 Avant darüber. An dem Audi entstand dadurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet den Fahrer / die Fahrerin des hinter dem Unfallverursacher fahrenden Wagens und weitere Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall-Hessental: Diebstahl aus Fahrzeug

Unbekannte schlugen zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 6:25 Uhr die Scheibe eines auf einem Parkplatz entlang der L1055 geparkten Fiat ein und entriegelten die Fahrzeugtür. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Diebe mehrere Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Obersontheim-Rappoltshofen: Diesel entwendet

Zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Montag, 7:00 Uhr manipulierten Unbekannte an dem Tankdeckel eines auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Rappoltshofer Straße abgestellten LKW und zapften rund 300 Liter Diesel ab.

Die Polizei Bühlertann bittet um Hinweise unter Telefon 07973 5137.

