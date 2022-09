Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle, Feuerwehreinsatz, Graureier angeschossen, Sachbeschädigung an Polizeirevier

Aalen (ots)

Backnang: Pkw macht sich selbstständig

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr parkte eine 47-jährige Autofahrerin ihren Honda in der Ginsterhalde am rechten Fahrbahnrand. Dabei vergaß sie ihr Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, sodass dieses auf einen bereits geparkten Ford rollte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Spiegelberg: In Wohnhaus eingedrungen

Am Freitagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr gelangte ein Dieb in ein Wohnhaus in der Schulstraße. Dort entwendete er Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Fellbach: Türe gegen Fahrzeug geschlagen - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer parkte am Samstag zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bühlstraße neben einem Fiat 500. Dort schlug er seine Türe gegen den Fiat und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Unfallflucht

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer als er zwischen Freitagnacht 22:30 Uhr und Sonntagabend 17 Uhr gegen einen geparkten Audi in der Wilhelmstraße fuhr. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Sachbeschädigung an Polizeirevier

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr fuhr ein Mann mit dem Fahrrad an die Polizeidienststelle in der Cannstatter Straße heran. Dort trat er mit seinem Fuß gegen ein Glaselement an der Eingangstüre, sodass dieses zu Bruch ging. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern. Das Polizeirevier Fellbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr drangen mehrere Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Rudersberger Straße ein. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Büroraum, öffneten den darinstehenden Tresor und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 9:30 Uhr und 12:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren an einem auf einem Parkplatz in der Karl-Müller-Straße geparkten Toyota einen Sachschaden von rund 600 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Leutenbach-Weiler zum Stein: Graureiher angeschossen

Unbekannte haben am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr einen Graureiher im Bereich Hasenäckerstraße vermutlich mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt. Der Graureiher wurde von Zeugen zunächst zu einem Tierarzt und anschließend in eine Wildvogelpflegestation gebracht. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Korb: Feuerwehreinsatz

Am Samstag gegen 10:40 Uhr meldete eine Anruferin über die Integrierte Leitzentrale einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neustätter Straße. Beim Eintreffen der Polizei konnte Rauch aus einer Wohnung festgestellt werden. Alle Bewohner, bis auf den aus der besagte Wohnung hatten bereits das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass es offenbar aufgrund eines technischen Defekts einer Dunstabzugshaube zu der Rauchentwicklung gekommen war. Der Bewohner der betroffenen Wohnung musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Korb war mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 151:00 Uhr und Samstag, 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Rinnenäckerstraße am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz vermutlich beim Vorbeifahren. An dem Mercedes entstand dadurch rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Remshalden: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Verkehrseilnehmer am Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr einen in der Schillerstraße geparkten Seat Leon. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

