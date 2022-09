Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Michelfeld: Auf nasser Fahrbahn zu schnell - Pkw überschlagen

Aalen (ots)

Kurz vor 19 Uhr befuhr am Sonntag ein 28-jähriger Citroen-Fahrer die B 14 von Bubenorbis in Richtung Michelfeld. In einer scharfen Rechtskurve auf der Roten Steige kam der Citroen-Fahrer auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge in den Grünstreifen. Dort überschlug sich der Citroen und der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 28-Jährige war zu schnell unterwegs und musste noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es nur zu leichteren Behinderungen.

